Стало известно, какие страны Европы выступают за возвращение России

Семь европейских стран выступают за полное возвращение России на турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), они выразили свою позицию во время заседания исполкома организации. Об этом пишет Sport24.

Заседание состоялось 11 сентября. Указано, что за полноценное возвращение России выступили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан. Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия готовы обсуждать вариант при согласии УЕФА.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

