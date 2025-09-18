В ISU отреагировали на запрет фигуристам говорить о россиянах

ISU не запрещал фигуристам говорить о нейтральных спортсменах из России

Международный союз конькобежцев (ISU) не запрещал участникам олимпийского отборочного турнира по фигурному катанию в Пекине отвечать журналистам на вопросы о россиянах и белорусах, которые выступают в нейтральном статусе. Об этом пишет РИА Новости.

«Запрета отвечать на вопросы о россиянах и белорусах от ISU не было», — указано в сообщении.

О том, что фигуристам на олимпийском отборе запретили говорить о нейтральных атлетах, сообщили японские фигуристы-парники Юна Нагаока и Сумитада Моригути.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября, уже начались первые тренировки. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Первой из россиян выступит Петросян, она покажет короткую программу 19 сентября. Гуменник с короткой программой выступит на следующий день.

Ранее фигуристка ударила ножом тренера, которого обвинила в изнасиловании.