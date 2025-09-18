Фигуристка ударила ножом тренера, которого обвинила в изнасиловании

Корейская фигуристка, имя которой не уточняется, ударила ножом тренера, которого более десяти лет назад обвинила в изнасиловании, передает Koreaherald.

Подозреваемая напала с ножом на тренера, которому около 40 лет, во вторник в 19:25 на Международном ледовом катке «Тэрын».

Женщина сообщила полиции, что нападение было вызвано ее недовольством тем, как власти вели дело против жертвы, которое она возбудила более 10 лет назад.

В августе 2025 года в Москве спортивному тренеру было предъявлено обвинение в совершении преступлений в отношении малолетней.

Тренер обвинен в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) (4 эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По информации СК, действия преступного характера совершались почти год — с июля 2023 по апрель 2024 года.

Ранее двух игроков казанского «Рубина» арестовали по подозрению в изнасиловании.