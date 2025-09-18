На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фигуристка ударила ножом тренера, которого обвинила в изнасиловании

Корейская фигуристка ударила ножом тренера, которого обвинила в изнасиловании
true
true
true
close
rafaelnlins/Shutterstock/FOTODOM

Корейская фигуристка, имя которой не уточняется, ударила ножом тренера, которого более десяти лет назад обвинила в изнасиловании, передает Koreaherald.

Подозреваемая напала с ножом на тренера, которому около 40 лет, во вторник в 19:25 на Международном ледовом катке «Тэрын».

Женщина сообщила полиции, что нападение было вызвано ее недовольством тем, как власти вели дело против жертвы, которое она возбудила более 10 лет назад.

В августе 2025 года в Москве спортивному тренеру было предъявлено обвинение в совершении преступлений в отношении малолетней.

Тренер обвинен в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) (4 эпизода) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По информации СК, действия преступного характера совершались почти год — с июля 2023 по апрель 2024 года.

Ранее двух игроков казанского «Рубина» арестовали по подозрению в изнасиловании.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами