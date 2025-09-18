Фигуристам на олимпийском отборе запретили говорить о россиянах

Японские фигуристы-парники Юна Нагаока и Сумитада Моригути заявили, что им запрещено отвечать на вопросы о россиянах и белорусах, которые участвуют в отборочном турнире зимних Олимпийских игр — 2026. Об этом пишет РИА Новости.

Во время интервью у японских спортсменов спросили, что они думают об участии представителей России и Белоруссии, на что они ответили, что им «запрещено говорить о нейтральных спортсменах». Позднее к паре подошел тимлидер сборной Японии и подтвердил слова спортсменов.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября, уже начались первые тренировки. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.

Перв

ой из россиян выступит Петросян, она покажет короткую программу 19 сентября. Гуменник с короткой программой выступит на следующий день.

