МОК не будет отстранять Израиль от участия в соревнованиях

В МОК дали разъяснения, почему Израиль не будет отстранен от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отстранять Израиль от участия в спортивных соревнованиях. Об этом сообщает информационное агентство EFE.

Отвечая на призыв главы правительства Испании Педро Санчеса отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в секторе Газа, МОК отметил, что Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины имеют равные права. Оба они соблюдают соблюдают Олимпийскую хартию, и МОК продолжает работать с ними, чтобы смягчить последствия конфликта в Газе для спортсменов.

15 сентября Санчес заявил в своих социальных сетях, что израильские спортсмены не должны выступать на международных турнирах. Он указал на двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее министра спорта Михаила Дегтярева возмутил недопуск бобслеистов на ОИ-2026.