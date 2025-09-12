«Украинская провокация»: министра спорта возмутил недопуск бобслеистов на ОИ-2026

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026 политически мотивированным. Его слова приводит РИА Новости.

«Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация - демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России», — заявил он.

Конгресс состоялся 12 сентября, девять делегатов проголосовали за допуск россиян, шестеро воздержались, 36 – против. Во время заседания украинская сторона предоставила презентацию с целью повлиять на решение конгресса.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее глава Федерации бобслея и скелетона России Анатолий Пегов заявил о готовности обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).