Премьер-министр Испании указал на двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в своих соцсетях, что израильские спортсмены не должны выступать на международных турнирах.

«Почему Россия была исключена из международных соревнований, а Израиль не был исключен после начала конфликта в Газе? Пока это все не прекратится, Россия и Израиль не должны быть допущены», — написал Санчес.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее министра спорта Михаила Дегтярева возмутил недопуск бобслеистов на ОИ-2026.