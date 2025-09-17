Путин наградил юных теннисисток медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщает «Советский спорт».

Спортсменки были удостоены государственной награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Андреева и Шнайдер в парном разряде добрались на финала летних Олимпийских игр — 2024, где проиграли Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее украинская теннисистка призвала ужесточить санкции против России.