На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил юных теннисисток медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Андрееву и Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
true
true
true
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Президент России Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщает «Советский спорт».

Спортсменки были удостоены государственной награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Андреева и Шнайдер в парном разряде добрались на финала летних Олимпийских игр — 2024, где проиграли Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее украинская теннисистка призвала ужесточить санкции против России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами