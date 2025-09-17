На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинская теннисистка призвала ужесточить санкции против России

David Kirouac/Imagn Images/Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью As призвала ужесточить санкции в отношении российских спортсменов.

По ее словам, текущих ограничений в отношении российских атлетов недостаточно.

«Некоторые говорят, что спорт вне политики, но если он используется как пропаганда, то это не так. Нельзя продвигать это через спортсменов. Уже были сделаны шаги — запретили флаги, ограничили участие, однако нужны более жесткие меры», — заявила Свитолина.

За свою карьеру Свитолина выиграла 18 турниров WTA, а также стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио. На данный момент она занимает 13-е место в мировом рейтинге.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка отказалась жать руку сопернице после поражения.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
