«Акрон» без Дзюбы проиграл «Локомотиву» в Кубке России

«Локомотив» со счетом 3:1 обыграл «Акрон» в четвертом туре Кубка России
ФК «Акрон»

Московский «Локомотив» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче четвертого тура Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 3:1. Дубль в поединке оформил российский нападающий «железнодорожников» Николай Комличенко, который отличился на 47-й и 49-й минутах матча. Теперь на его счету 101 гол в карьере, что позволило ему попасть в «Клуб 100 российских бомбардиров», куда входят 34 футболиста. Третий мяч «Локомотива» стал автоголом Дениса Попенкова. Единственный гол в составе «Акрона» оформил Дмитрий Пестряков на 89-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Михаил Черемных.

«Локомотив» и «Акрон» выступают в группе D. В следующем туре группового этапа «железнодорожники» в домашнем матче сыграют со столичным ЦСКА 1 октября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. Тольяттинский клуб в тот же день сыграет на выезде с калининградской «Балтикой». Матч начнется в 20:30 мск.

Ранее «Оренбург» по пенальти одолел «Рубин» в Кубке России.

