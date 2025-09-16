«Оренбург» по пенальти одолел «Рубин» в Кубке России

«Оренбург» обыграл казанский «Рубин» в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Газовик», основное время поединка завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты оренбургского клуба — 4:2.

С 24-й минуты казанская команда играла в меньшинстве после того, как Никола Чумич получил вторую желтую карточку. При этом казанцы забили мяч на 37-й минуте, отличился Марат Апшацев, однако гол был отменен из-за вмешательства VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов.

Команды выступают в группе А. В следующем туре группового этапа казанская команда сразится с петербургским «Зенитом» в домашнем матче 30 сентября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», начало матча — 20:30 мск.

Ранее поведение тренера «Спартака» Деяна Станковича назвали неприличным.