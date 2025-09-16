На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дзюба отдыхает: «Локомотив» гостит у «Акрона». LIVE

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ, группа D. «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

Алексей Филиппов/РИА Новости
«Акрон» дома играет с «Локомотивом» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Лидеру тольяттинцев Артему Дзюбе на этот матч предоставлена возможность отдохнуть — таким образом, он не выйдет на поле против бывшей команды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа D. 4-й тур
Матч не начался
16 сентября 18:45
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
18:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев:

Васютин, Кузьменко, Агапов, Савичев, Попенков, Хосонов, Кузьмин, Базилевский, Севикян, Морозов, Дмитриев.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Акрон» принимает «Локомотив» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

