16 сентября 2025, 18:45 Спорт Дзюба отдыхает: «Локомотив» гостит у «Акрона». LIVE

«Акрон» дома играет с «Локомотивом» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Лидеру тольяттинцев Артему Дзюбе на этот матч предоставлена возможность отдохнуть — таким образом, он не выйдет на поле против бывшей команды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России. Группа D. 4-й тур Матч не начался 16 сентября 18:45 Акрон Тольятти, Россия 0 : 0 Локомотив М Москва, Россия Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия