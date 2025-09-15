Авербух об отборе российских фигуристов на ОИ: больших соперников для нас нет

Хореограф Илья Авербух заявил, что для российских фигуристов нет больших соперников в отборе на Олимпиаду 2026 года, передает Sport24 .

«Понятно, что на самом турнире больших соперников для нас нет. Но это очень важное соревнование с точки зрения того, чтобы наши ребята отобрались на Олимпиаду. Не сомневаюсь, что наши спортсмены это сделают», — сказал Авербух.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

Ранее российского тренера не допустили к отбору на Олимпиаду для сопровождения Петросян.