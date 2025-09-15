Российского тренера не допустили к отбору на Олимпиаду для сопровождения Петросян

Тренера Глейхенгауза не допустили к отбору на ОИ для сопровождения Петросян

Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не был допущен до отборочного турнира фигуристов на Олимпийские игры. Об этом специалист рассказал РИА Новости.

«Первая реакция была, конечно, шок. Я даже представить себе не мог, что могу не подойти по каким-то критериям. Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях», — сказал Глейхенгауз.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

