Спасатели попытаются снять тело олимпийской чемпионки с горы

Спасатели попробуют снять тело биатлонистки Дальмайер с горы в Пакистане

Спасатели примут попытку снять тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер с горы в Пакистане, сообщает Bild.

По информации гида Калима Шани, в ближайшее время группа альпинистов совершит восхождение и попробует транспортировать тело Дальмайер вниз.

Спортсменку без признаков жизни спасатели нашли 30 июля. Ей был 31 год.

Трагический инцидент произошел 28 июля. Вместе с напарницей спортсменку настиг камнепад на высоте около 5700 метров. Дальмайер сразу подала сигнал бедствия, однако из-за удаленности района спасательный вертолет смог достичь места происшествия только утром 29 июля. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты.

31-летняя Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане биатлонистка завоевала золото в спринте и гонке преследования. Также Дальмайер является семикратной чемпионкой мира, а в сезоне-2016/17 она завоевала Кубок мира.

