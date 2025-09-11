«Пошла кровь, онемела верхняя часть рта»: биатлонистке разбили лицо палкой

Во время женской индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) Кристина Павлушина попала палкой в лицо Виктории Метеле. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Села со спуска просто близко к Кристине. Она выходила на подъем, размахивала палками и ударила мне в зуб, в десну. У меня сразу пошла кровь, онемела верхняя часть рта, губа. Было неприятно. Я не могла открыть рот, чтобы дышать в полном объеме», — призналась Метеля.

В то же время пострадавшая биатлонистка отметила, что ничего криминального не случилось, и что это могла сделать каждая из соперниц. По мнению Метели, этот эпизод никак не повлиял на результат.

Метеля в итоге закончила 15-километровую гонку с шестым результатом, Павлушина заняла лишь 45-е место. Титул чемпионки страны в индивидуальной гонке завоевала Виктория Сливко, серебряным призером стала Наталия Шевченко, бронзовая медаль досталась Анастасии Гришиной.

Соревнования в Чайковском продлятся до воскресенья, 14 сентября.

Ранее Международный союз биатлонистов исключил появление россиян на ОИ-2026.