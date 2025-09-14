Экс-тренер «Ростова» призвал клуб определиться с будущим

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью Legalbet заявил, что клубу необходимо определиться с направлением развития.

По его словам, если «Ростов» перейдет в руки бизнесмена Ивана Саввиди, то текущему руководству нужно будет уйти в отставку.

«Это путь в никуда. Если перезагружаться, надо перезагружаться. Если нет, то не трогайте, пусть это руководство и работает», — заявил Балахнин.

В заключительном матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» переиграл московский ЦСКА .

Матч прошел в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в присутствии 16 444 зрителей и завершился минимальной победой желто-синих со счетом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте игры с передачи голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева забил Константин Кучаев. Армейцы доигрывали матч вдесятером — на 42-й минуте прямую красную карточку получил Милан Гайич, на 86-й минуте за второе предупреждение с поля был удален Матеус Алвес.

