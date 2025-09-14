В «Краснодаре» рассказали, как будут побеждать «Зенит»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в интервью «Советскому спорту» заявил, что его команда сделает все возможное, чтобы переиграть петербургский «Зенит» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это большой матч, и мы должны демонстрировать, кто мы. Конечно же, это сильный соперник, и мы сделаем все, что сможем», — заявил Оласа.

Игра между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает шестое место, набрав 13 очков. Команда под руководством Мурада Мусаева имеет в активе 19 очков и располагается на первой позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

Ранее «Ростов» обыграл ЦСКА благодаря ошибке Игоря Акинфеева.