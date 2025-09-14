На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выйти на второе место: ЦСКА гостит у «Ростова». LIVE

РПЛ. 8-й тур. «Ротов» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Телеграм-канал «ФК «Ростов»»
В матче восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА, имеющий шанс выйти на второе место вслед за «Краснодаром», гостит у «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 8-й тур
Перерыв
14 сентября 19:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
7' Кучаев
1 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

7' Кучаев

16' Миронов

30' Чистяков

26' Круговой

43' Гаич

2-й тайм
45+3'

Очень близко было к фолу на пенальти, но Жоао Виктор сыграл чисто!

45+1'

К первому тайму добавлено три минуты.

43'

КРАСНАЯ КАРТОЧКА Милану Гайичу!

42'

Карасева позвали посмотреть момент на красную карточку! Милан Гайич отмахнулся от игрока «Ростова»!

39'

Угловой «Ростова» привел к фолу в атаке.

38'

Сулейманов опасно ударил головой после подачи с правого фланга — Акинфеев потащил в прыжке из-под самой штанги!

36'

39% на 61% по владению мячом. И ЦСКА наращивает проценты.

34'

Угловой подал ЦСКА. Мелехин снял воздух после подачи Облякова.

33'

Долго армейцы готовили штрафной. В итоге пробил Мойзес — в стенку.

31'

Дмитрий Чистяков Матеуса Алвеса прямо перед штрафной и получил желтую карточку.

30'

ЦСКА поддавил в последние минуты.

27'

Мяч быстро ходит от одной штрафной до другой, но без моментов в эти минуты.

24'

Гайич принял мяч справа в штрафной, убрал под себя и попробовал прострелить, но мяч свалился с ноги.

22'

«Ростов» поддавливает, непростая первая половина первого тайма для ЦСКА.

20'

В быстрой атаке «Ростова» дело кончилось ударом из-за штрафной низом — неточно.

18'

Штрафной из глубины был подан Обляковым точно в руки Ятимову.

17'

Алексей Миронов сфолил на своей половине поля и получил желтую карточку.

15'

Алеррандро классно открылся в штрафной и пробил в ближний угол после паса Облякова — в сетку с внешней стороны.

14'

ЦСКА подал угловой, но он ни к чему не привел.

13'

Шуманский издали пробил в блок.

10'

Алеррандро пробил головой после подачи с левого фланга в позиционной атаке ЦСКА — неточно.

7'

ГООООООООООООООООООЛ! Константи Кучаев — 1:0! Армейцы разыгрывали мяч и привезли себе. После паса назад Акинфеев мягко сыграл на Облякова, Кучаев выскочил из-за спины, сыграв на опережении, и покатил в угол!

6'

Подача с левого фланга в позиционной атаке ЦСКА — в руки Ятимову.

4'

Разырали ростовчане первый в матче угловой, Вахания забросил в штрафную из глубины, но точно в руки Акинфееву.

2'

ЦСКА сразу же взял мяч под контроль.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Карасевым во главе.

19:25

А вот стартовый состав московского ЦСКА от Фабио Челестини:

Акинфеев, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гаич, Кисляк, Шуманский, Алеррандро.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба:

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

