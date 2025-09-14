Очень близко было к фолу на пенальти, но Жоао Виктор сыграл чисто!
К первому тайму добавлено три минуты.
КРАСНАЯ КАРТОЧКА Милану Гайичу!
Карасева позвали посмотреть момент на красную карточку! Милан Гайич отмахнулся от игрока «Ростова»!
Угловой «Ростова» привел к фолу в атаке.
Сулейманов опасно ударил головой после подачи с правого фланга — Акинфеев потащил в прыжке из-под самой штанги!
39% на 61% по владению мячом. И ЦСКА наращивает проценты.
Угловой подал ЦСКА. Мелехин снял воздух после подачи Облякова.
Долго армейцы готовили штрафной. В итоге пробил Мойзес — в стенку.
Дмитрий Чистяков Матеуса Алвеса прямо перед штрафной и получил желтую карточку.
ЦСКА поддавил в последние минуты.
Мяч быстро ходит от одной штрафной до другой, но без моментов в эти минуты.
Гайич принял мяч справа в штрафной, убрал под себя и попробовал прострелить, но мяч свалился с ноги.
«Ростов» поддавливает, непростая первая половина первого тайма для ЦСКА.
В быстрой атаке «Ростова» дело кончилось ударом из-за штрафной низом — неточно.
Штрафной из глубины был подан Обляковым точно в руки Ятимову.
Алексей Миронов сфолил на своей половине поля и получил желтую карточку.
Алеррандро классно открылся в штрафной и пробил в ближний угол после паса Облякова — в сетку с внешней стороны.
ЦСКА подал угловой, но он ни к чему не привел.
Шуманский издали пробил в блок.
Алеррандро пробил головой после подачи с левого фланга в позиционной атаке ЦСКА — неточно.
ГООООООООООООООООООЛ! Константи Кучаев — 1:0! Армейцы разыгрывали мяч и привезли себе. После паса назад Акинфеев мягко сыграл на Облякова, Кучаев выскочил из-за спины, сыграв на опережении, и покатил в угол!
Подача с левого фланга в позиционной атаке ЦСКА — в руки Ятимову.
Разырали ростовчане первый в матче угловой, Вахания забросил в штрафную из глубины, но точно в руки Акинфееву.
ЦСКА сразу же взял мяч под контроль.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Карасевым во главе.
А вот стартовый состав московского ЦСКА от Фабио Челестини:
Акинфеев, Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гаич, Кисляк, Шуманский, Алеррандро.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба:
«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.