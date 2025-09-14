Тренер Карпин заявил, что «Динамо» потеряло два очка в игре со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча со столичным «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что его команда была ближе к победе, нежели соперники. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Считаю, что «Динамо» потеряло два очка. Кто и в чем был лучше? В интенсивности, самоотдаче, как угодно это можно называть, мы были лучше. В согласованности — мы были хуже», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров.

