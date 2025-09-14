«Зенит» выдал худший старт сезона за 17 лет

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зенит» выдал худший старт сезона в чемпионате России за 17 лет
Алексей Майшев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» выдал худший старт сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) за 17 лет.

14 сентября петербуржцы на выезде сыграли вничью с «Балтикой» — 0:0. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» после восьми игр занимает шестое место, набрав 13 очков из 24 возможных.

Последний раз 13 или меньше очков в активе команды из Петербурга было в 2008 году — тот сезон проводился по системе весна-осень. В мае 2008 года «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, обыграв на пути к трофею в плей-офф весной «Вильярреал», «Марсель», «Байер», «Баварию» и «Рейнджерс».

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Краснодара». Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Балтийцы в девятом туре встретятся с «Ростовом» дома. Игра пройдет 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Балтики» исполнили заряд «Зенит» — позор российского футбола!».

Футбол. Чемпионат России
