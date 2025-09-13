«Некому рассказать неприличный анекдот»: Родченков заявил о проблемах с психикой

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что одиночество негативно сказывается на его психике. Выдержку из книги приводит Sport24.

«Одиночество томит и удручает — и сказывается на психике. Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот. Только благодаря дневнику я знал, какое сегодня число и какой день недели», — в числе прочего написал Родченков.

11 сентября стало известно, что Родченков, который сбежал в США в ноябре 2015 года, был переобъявлен в розыск в России.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее Родченков раскрыл, кто скрывал допинговые нарушения ведущих спортсменов.