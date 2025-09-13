На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Некому рассказать неприличный анекдот»: Родченков заявил о проблемах с психикой

Информатор WADA Родченков: одиночество негативно отразилось на моей психике
true
true
true
close
Валерий Мельников/РИА Новости

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что одиночество негативно сказывается на его психике. Выдержку из книги приводит Sport24.

«Одиночество томит и удручает — и сказывается на психике. Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот. Только благодаря дневнику я знал, какое сегодня число и какой день недели», — в числе прочего написал Родченков.

11 сентября стало известно, что Родченков, который сбежал в США в ноябре 2015 года, был переобъявлен в розыск в России.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее Родченков раскрыл, кто скрывал допинговые нарушения ведущих спортсменов.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами