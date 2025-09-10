Родченков раскрыл, кто скрывал допинговые нарушения ведущих спортсменов

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» сообщил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов. Выдержку из книги приводит Sport24.

«Самое невероятное, что у WADA не было доступа к данным анализов крови этих федераций! Десятый раз повторяю, что основной ошибкой WADA было доверие к международным федерациям, наивная вера в то, что они ведут борьбу с допингом», — написал он.

Родченков также в списке организаций, которых он обвинил в покрывательстве, упомянул Международный союз конькобежцев (ISU).

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее Родченков порадовался поражению Евгении Медведевой на ОИ-2018.