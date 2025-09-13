«Не думала, что так будет»: Трусова об изменениях в жизни после родов

Серебряная призерка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) на Дне московского спорта заявила, что стала спокойнее после рождения сына.

«Не думала, что так будет. Моим расписанием теперь полностью заведует сын, он решает, что и когда будет. Стало тяжелее контролировать все, отвечать на сообщения даже и ходить на мероприятия. Спасибо, что мне помогают муж и мама», — поделилась фигуристка.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

