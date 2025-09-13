Трусова призналась, когда впервые захотела забеременеть

Серебряная призерка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что мечтала стать мамой с 16 лет. Ее слова приводит Sport24.

«Еще в 16 лет я поняла, что хочу большую семью и рано стать мамой. Мой пример — моя мама, для которой семья всегда на первом месте. Не считаю, что семья мешает карьере. У меня очень большая семья», — рассказала она.

Спортсменка родила сына 6 августа. Мальчика назвали Михаилом.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее сообщалось, что тренерам российских фигуристов разрешили приехать на отборочный турнир ОИ-2026.