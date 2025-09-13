На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренерам российских фигуристов разрешили приехать на отборочный турнир ОИ-2026

ISU разрешил россиянам приехать на отборочный турнир ОИ-2026 с тренерами
Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян будут выступать на квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года вместе со своими тренерами, сообщает ТАСС.

В официальном письме Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что у российских и белорусских атлетов, выступающих в нейтральном статусе, могут присутствовать тренеры и иные лица, осуществлюящие их подготовку.

«Вспомогательному персоналу с российскими или белорусскими паспортами разрешено присутствовать на отборочном турнире в Пекине», — заявили в организации.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

