Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в интервью Sport24 заявил, что пенсии в России являются нищенскими.

По его словам, прожить на них невозможно.

«Сегодня пенсии нищенские! Не знаю, что будет завтра. Пообещали, что тем, кому исполнится 80 лет, увеличат пенсии в два раза. Дай бог, доживу до этого. Мы нагло врем во всем. У нас самая богатая территория земного шара, а мы обсуждаем пенсию в 20 тысяч», — заявил Тихонов.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в МОК призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.

Ранее прежнее руководство мирового биатлона обвинили в покрывательстве России.