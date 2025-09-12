Прежнее руководство мирового биатлона обвинили в покрывательстве России

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что прежнее руководство организации излишне защищало интересы России в антидопинговом контексте. Об этом сообщил пресс-секретарь IBU в интервью ТАСС, комментируя расследование бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

По словам представителя организации, виновные в этом уже получили наказание.

«IBU рассмотрел эти случаи, и бывший президент организации Андерс Бессеберг недавно был пожизненно отстранен от биатлона решением Спортивного арбитражного суда (CAS), а также приговорен к трем годам тюремного заключения в Норвегии», — говорится в заявлении организации.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в МОК призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.

