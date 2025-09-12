«В России нищенские пенсии»: чемпион ОИ призвал депутатов прожить на 20 тысяч в месяц

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов, являющийся четырехкратным олимпийским чемпионом, подверг критике российские пенсии и встал на защиту актера Дмитрия Нагиева, заявившего о пенсии в 20 тысяч рублей. Его слова приводит Sport24.

«Сегодня пенсии нищенские! Не знаю, что будет завтра. <...> Ты сходи в магазин и попробуй что-нибудь купить с такой пенсией! Только в Госдуме могут раскритиковать, и больше никто. Они не пробовали жить на 20 тысяч? Пусть сначала попробуют, а потом критикуют», — заявил он.

7 сентября Нагиев в интервью YouTube-шоу Circle Property Dubai рассказал, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. руб. 58-летний шоумен добавил, что его сбережений в $70 тыс. может не хватить для безбедного существования.

Тихонов — серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. Был президентом (1996—2008), вице-президентом (2008—2010) Союза биатлонистов России. Тихонов — первый вице-президент Международного союза биатлонистов (2002—2009).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что слова Нагиева о его пенсии в 20 тысяч рублей были шуткой.