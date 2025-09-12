На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«В России нищенские пенсии»: чемпион ОИ призвал депутатов прожить на 20 тысяч в месяц

Олимпийский чемпион Тихонов заявил о нищенских пенсиях в России
true
true
true
close
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов, являющийся четырехкратным олимпийским чемпионом, подверг критике российские пенсии и встал на защиту актера Дмитрия Нагиева, заявившего о пенсии в 20 тысяч рублей. Его слова приводит Sport24.

«Сегодня пенсии нищенские! Не знаю, что будет завтра. <...> Ты сходи в магазин и попробуй что-нибудь купить с такой пенсией! Только в Госдуме могут раскритиковать, и больше никто. Они не пробовали жить на 20 тысяч? Пусть сначала попробуют, а потом критикуют», — заявил он.

7 сентября Нагиев в интервью YouTube-шоу Circle Property Dubai рассказал, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. руб. 58-летний шоумен добавил, что его сбережений в $70 тыс. может не хватить для безбедного существования.

Тихонов — серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. Был президентом (1996—2008), вице-президентом (2008—2010) Союза биатлонистов России. Тихонов — первый вице-президент Международного союза биатлонистов (2002—2009).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что слова Нагиева о его пенсии в 20 тысяч рублей были шуткой.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами