Нагиев опасается, что пенсии в 20 тыс. руб. и сбережений не хватит на безбедную старость

Шоумен Дмитрий Нагиев подсчитал, что будет получать пенсию в 20 тыс. рублей

Российский актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью YouTube-шоу Circle Property Dubai рассказал, что в старости у него будет скромная пенсия.

По его подсчетам, она составит 20 тыс. руб. 58-летний шоумен добавил, что его сбережений в $70 тыс. может не хватить для безбедного существования.

Нагиев не подтвердил, что получает в Дубае большие гонорары за мастер-классы: организаторы оплачивают только его перелет, проживание и питание.

Шоумен отметил, что ему советовали вкладывать деньги в коммерческую недвижимость, чтобы получать пассивный доход (заработок, не зависящий от ежедневной деятельности). Он пока не счел такие инвестиции перспективными.

В июле СМИ писали, что Нагиев может скрывать реальные доходы от Федеральной налоговой службы. По их данным, шоумен зарабатывает €100 тыс. за корпоратив. Деньги он принимает наличными и просит предоплату в размере €20 тыс. Тогда же Мировой суд в Москве взыскал с Нагиева задолженность по оплате коммунальных платежей.

Ранее Нагиев назвал себя пожилым человеком, который «дышит на ладан».