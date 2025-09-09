На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Может, он пошутил»: Губерниев о словах Нагиева про пенсию в 20 тыс. рублей

Журналист Губерниев о словах Нагиева про пенсию: может, он так пошутил
Владимир Астапкович/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что слова российского актера Дмитрия Нагиева о его пенсии в 20 тысяч рублей были шуткой. Слова журналиста приводит Sport24.

«Слова Нагиева о пенсии в 20 тыс.? Мне сложно сказать, что он имел в виду. Нагиев — человек точно не бедный. Может, он так пошутил. Что-то мне подсказывает, что нуждаться он на пенсии не будет», — отметил он.

7 сентября Нагиев в интервью YouTube-шоу Circle Property Dubai рассказал, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. руб. 58-летний шоумен добавил, что его сбережений в $70 тыс. может не хватить для безбедного существования.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Ранее Губерниев предположил, что фигуристка Камила Валиева еще может съездить на ОИ.

