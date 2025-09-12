На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это безумие!» Американского чемпиона ошеломила поддержка россиян

Скейтбордист из США Аглиарди признался, что его ошеломила поддержка россиян
Федерация скейтбординга России

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что был приятно удивлен плакатами в свою честь, которые нарисовали российские фанаты.

Аглиарди приехал в Москву для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour, где занял первое место.

«Атмосфера на турнире — просто супер, все было сделано классно. Парк офигенный, кататься было очень удобно. Толпа — невероятная, энергия зашкаливала, и все были мега-дружелюбными. Я был в шоке, когда увидел, что кто-то сделал огромные плакаты с моим именем. Это было безумие! Мне это невероятно понравилось», — признался спортсмен.

Федерация скейтбординга России

Аглиарди отметил высокий уровень организации московского турнира и подчеркнул, что ему своевременно оказали медицинскую помощь, когда он повредил руку во время соревнований.

Спортсмен признался, что его ошеломил уровень поддержки, которую оказали ему российские фанаты.

«Я познакомился с русскими ребятами, все оказались очень гостеприимными. А после победы столько людей подошли поздравить меня — мы фотографировались, я раздавал автографы.

Я совсем не ожидал столько любви, это было ошеломляюще, но при этом очень круто. Было немного грустно уезжать, но это часть игры. Я не могу дождаться, чтобы вернуться снова! Спасибо, Россия, спасибо, GST!» — сказал Аглиарди.

Летние виды спорта
