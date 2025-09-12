«Это безумие!» Американского чемпиона ошеломила поддержка россиян

Скейтбордист из США Аглиарди признался, что его ошеломила поддержка россиян

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что был приятно удивлен плакатами в свою честь, которые нарисовали российские фанаты.

Аглиарди приехал в Москву для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour, где занял первое место.

«Атмосфера на турнире — просто супер, все было сделано классно. Парк офигенный, кататься было очень удобно. Толпа — невероятная, энергия зашкаливала, и все были мега-дружелюбными. Я был в шоке, когда увидел, что кто-то сделал огромные плакаты с моим именем. Это было безумие! Мне это невероятно понравилось», — признался спортсмен.

close Федерация скейтбординга России

Аглиарди отметил высокий уровень организации московского турнира и подчеркнул, что ему своевременно оказали медицинскую помощь, когда он повредил руку во время соревнований.

Спортсмен признался, что его ошеломил уровень поддержки, которую оказали ему российские фанаты.

«Я познакомился с русскими ребятами, все оказались очень гостеприимными. А после победы столько людей подошли поздравить меня — мы фотографировались, я раздавал автографы.

Я совсем не ожидал столько любви, это было ошеломляюще, но при этом очень круто. Было немного грустно уезжать, но это часть игры. Я не могу дождаться, чтобы вернуться снова! Спасибо, Россия, спасибо, GST!» — сказал Аглиарди.

