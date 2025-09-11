«Это сенсация»: в Россию приехал легенда спорта из США

Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» назвал сенсацией приезд в Москву американской легенды скейтбординга Дэнни Уэя.

Обладатель множества мировых рекордов за самые рискованные и дорогие трюки (включая прыжок через Великую Китайскую стену) приехал в Москву на крупный международный турнир Grand Skate Tour, где прочитал лекцию для юных скейтбордистов.

«Конечно, Дэнни Уэй в России — это вообще была сенсация, — сказал Илья Вдовин. — Если смотреть на все имена в истории скейтбординга, то он точно находится в первой тройке самых известных, самых почитаемых и самых заслуженных скейтбордистов мира. Он прилетел, потому что видит потенциал в России — и видит потенциал в нашем Grand Skate Tour. Кроме того, Дэнни хочет работать на ниве строительства скейт-парков в России — он планирует участвовать в проектировании».

Президент Федерации скейтбординга России отметил, что Дэнни Уэй уже провел две встречи с компаниями, которые строят скейт-парки. В перспективе есть вероятность, что опытный американец станет работать с российскими спортсменами в качестве тренера-консультанта.

«Желание Дэнни работать с нами подчеркивает, что такие легендарные люди видят в развитии Москвы и России серьезный потенциал, — сказал Илья Вдовин. — Есть ли вероятность, что Дэнни будет также помогать в подготовке российских спортсменов? Да. Но сначала речь идет об инфраструктуре — создать некий скейт-парк имени Дэнни Уэя. Появление такого объекта в России позволило бы привлечь сюда в том числе сборные других стран на учебно-тренировочные сборы».

Ранее американский чемпион поразился метро Москвы: «Совсем не как в Европе или США».