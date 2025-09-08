«Америка и Европа — шумные, грязные, местами жестокие. В России люди спокойные». Интервью члена сборной США

Скейбордист Аглиарди заявил, что ему больше понравилось в России, чем в США

Член сборной США, восходящая звезда мирового скейтбординга Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что давно мечтал поехать в Россию и был счастлив получить приглашение на крупный международный турнир в Москве — Grand Skate Tour. Аглиарди объяснил, почему в России ему нравится больше, чем в Европе и США, поделился, как столкнулся с расизмом во Франции, и рассказал, как поменял мнение своих фанатов о России в лучшую сторону.

— Джулиан, как ты вообще решил принять участие в Grand Skate Tour в Москве?

— Я всегда хотел поехать в Россию и пару лет назад уже смотрел видео с GST. Потом меня пригласили в Казань на Игры будущего, и я выступил там. После этого я попросил отца узнать, как можно попасть на GST. И вот, наконец, в этом году нам прислали приглашение! Мы были просто в диком восторге!

— Ты не переживал по поводу того, как твои международные фанаты могут отреагировать на решение поехать в Россию?

— Не особо. Хотя, честно говоря, год назад я сильно удивился, когда получил кучу негативных и даже хейтерских сообщений, когда мы с отцом были в Казани. Но меня это не парит. Я катаюсь не ради политики, а ради спорта. У меня папа француз, мама американка, бабушка китаянка… Я просто человек на этой сумасшедшей планете. И я обожаю встречать новых людей и узнавать новые места.

И знаешь что? В этом году мы запостили кучу видео из Москвы, и было очень много позитивных откликов. Даже те, кто раньше писал негатив, сказали мне: «Ты изменил мое мнение о России, теперь я тоже хочу туда поехать». Такие сообщения стали для меня реально приятным сюрпризом! Я был безумно рад.

close Федерация скейтбординга России

— Какие были твои первые впечатления от Москвы и от России в целом?

— Ну, самое первое впечатление — нас держали на паспортном контроле пять часов! Без объяснений и каких-либо причин.

Но потом... Россия оказалась очень чистой, безопасной, организованной. Люди реально дружелюбные и живут так, как будто не ждут, что в любой момент может случиться что-то плохое. Нет такой постоянной угрозы насилия, как в Европе или США. В России примерно так же, как в Японии.

Бывало, что я видел кошелек, который кто-то потерял, но другие люди его не забирали. В России его просто оставляли, чтобы хозяин нашел.

В Европе или Америке этот кошелек своровали бы уже через минуту. Огромное уважение русским за это. Люди у вас добрые и спокойные, живут мирно.

Город кажется тихим. А еще я влюбился в памятники и в еду! Памятники в Москве монументальные и красивые.

— Многих иностранцев также впечатляет московское метро.

— Да, метро в Москве просто невероятно! Каждая станция украшена по-своему, все чисто, все безопасно… Совсем не как в Европе или США. И все понимают, что надо платить за проезд и уважать чистоту метро и окружающей среды, поскольку это помогает сохранять все в порядке и по доступной цене.

Еще нам посоветовали скачать приложение для метро — в первый день его у нас не было, и мы жестко заблудились (смеется). С приложением все оказалось очень просто, и мы смогли посетить много разных мест. Мы отлично провели время и наснимали кучу видосов о том, какое красивое в Москве метро.

close Федерация скейтбординга России

— Ты живешь в США. В чем, на твой взгляд, главные отличия американского и российского менталитета?

— Контраст огромный. Америка и Европа — шумные, грязные, местами жестокие, и все будто поломано.

А здесь люди спокойные, уважительные, заботятся о своей среде, культуре, семьях. Семьи крепкие, родители реально хорошо воспитывают детей. На улицах нет мусора, нет безумцев с истериками, нет целых районов, забитых бездомными.

Может, если бы люди в США и Европе выключили свой телевизор, стали скромнее, решили оценить ситуацию непредвзято и съездили в Россию, это пошло бы им на пользу.

— Что тебя удивило в Москве с точки зрения скейтбординга?

— Уличные споты для скейтбординга здесь просто невероятны! Они очень красивые. И таких спотов тут очень много! Мне пришлось бы остаться в Москве на полгода, чтобы покататься на всех спотах, которые мне интересны. И важно, что скейт-сообщество уважает город, аккуратно катаясь по улицам.

close Федерация скейтбординга России

— Ты скейтер из Франции, но живешь в США. За какую страну ты планируешь выступать на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе — 2028?

— За США. Я пытался выступать за Францию — и это был полный кошмар. Я поехал в Париж на турнир Far'n High и был самым младшим в сборной Франции. В итоге я оказался единственным, кто прошел в финал. Тогда тренер сборной сказал мне: «Команда очень расстроена своим выступлением, поэтому мы покидаем турнир. Если ты хочешь кататься в финале — катайся, но тогда ты будешь исключен из сборной». Ну, я откатал финал…

Также в сборной Франции был ужасный расизм. Некоторые говорили, что я только «наполовину француз». В итоге тренер не дал мне поучаствовать в нужном количестве квалификационных турниров, чтобы попасть на Олимпиаду.

Тогда я попросил Международный олимпийский комитет открепить меня от сборной Франции и перешел в сборную США. Так что — вперед!

«Чемпионка Германии сказала: «Хочу жить только в Москве!» Интервью посла World Skate Ильи Вдовина В Москве прошел самый масштабный международный турнир по олимпийскому виду спорта в 2025 году... 30 августа 15:21

— Насколько сложно сегодня попасть в национальные сборные Франции или США?

— Сложно везде. Нужны труд и преданность делу. Но, я думаю, любой мог бы пробиться… если бы не политика тех, кто стоит у руля сборных.

— Рассматривал ли ты другие страны, где можно было бы попасть в сборную, кроме США и Франции? И думал ли о варианте выступать как нейтральный спортсмен?

— Я об этом думал, но не знаю, как нейтральный статус вообще работает. Но я твердо убежден, что российские спортсмены должны быть полноценно допущены до соревнований... К России применяют двойные стандарты, и я не понимаю этого.

Я с нетерпением жду момента, когда снова увижу Россию на Олимпийских играх и на чемпионатах мира.

— Как ты оцениваешь прогресс российских скейтбордистов?

— Они классные! И прогрессируют реально быстро. Кататься с российскими скейтерами одно удовольствие. Как я понимаю, смена четырех времен года приводит к тому, что на улицах не всегда подходящая погода для скейтбординга, и это сдерживает прогресс, но российские спортсмены обладают довольно хорошим уровнем.