«Америка и Европа — шумные, грязные, местами жестокие»: чемпион призвал ехать в Россию

Скейтбордист Аглиарди призвал жителей США и Европы приехать в Россию
true
true
true
close
Федерация скейтбординга России

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», в чем заключаются главные различия американского и российского менталитета.

Аглиарди дважды приезжал в Россию: в 2024 году он был в Казани на Играх будущего, а в 2025-м приехал в Москву для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour, где занял первое место.

«Контраст огромный. Америка и Европа — шумные, грязные, местами жестокие, и все будто поломано. А в России люди спокойные, уважительные, заботятся о своей среде, культуре, семьях. На улицах нет мусора, нет безумцев с истериками, нет целых районов, забитых бездомными», — сказал Аглиарди.

Спортсмен выразил мнение, что в России довольно крепкие семьи, и родители действительно хорошо воспитывают детей.

«Может, если бы люди в США и Европе выключили свой телевизор, стали скромнее, решили оценить ситуацию непредвзято и съездили в Россию, это пошло бы им на пользу», — предположил Аглиарди.

Ранее американский чемпион заявил, что ждет Россию на Олимпийских играх.

