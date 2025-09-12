На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский чемпион заявил, что ждет Россию на Олимпийских играх

Скейтбордист Аглиарди заявил, что ждет возвращения России на Олимпийские игры
Федерация скейтбординга России

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что ждет полноценного возвращения сборной России на международные соревнования — под своим флагом и гимном. Спортсмен подчеркнул, что не согласен с ограничениями, которые накладывают международные федерации на российских атлетов.

«Я твердо убежден, что российские спортсмены должны быть полноценно допущены до соревнований... К России применяют двойные стандарты, и я не понимаю этого. С нетерпением жду момента, когда снова увижу Россию на Олимпийских играх и на чемпионатах мира», — сказал Аглиарди.

Американский спортсмен отметил, что получил большое удовольствие от совместного катания с российскими скейтбордистами в Москве, куда он приехал для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour.

«Они классные! И прогрессируют реально быстро. Как я понимаю, смена четырех времен года приводит к тому, что на улицах не всегда подходящая погода для скейтбординга, и это сдерживает прогресс, но российские спортсмены обладают довольно хорошим уровнем», — подчеркнул Аглиарди.

Ранее американского чемпиона ошеломила поддержка россиян: «Это безумие!»

