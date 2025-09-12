Американский чемпион заявил, что ждет Россию на Олимпийских играх

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», что ждет полноценного возвращения сборной России на международные соревнования — под своим флагом и гимном. Спортсмен подчеркнул, что не согласен с ограничениями, которые накладывают международные федерации на российских атлетов.

«Я твердо убежден, что российские спортсмены должны быть полноценно допущены до соревнований... К России применяют двойные стандарты, и я не понимаю этого. С нетерпением жду момента, когда снова увижу Россию на Олимпийских играх и на чемпионатах мира», — сказал Аглиарди.

Американский спортсмен отметил, что получил большое удовольствие от совместного катания с российскими скейтбордистами в Москве, куда он приехал для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour.

«Они классные! И прогрессируют реально быстро. Как я понимаю, смена четырех времен года приводит к тому, что на улицах не всегда подходящая погода для скейтбординга, и это сдерживает прогресс, но российские спортсмены обладают довольно хорошим уровнем», — подчеркнул Аглиарди.

