«Подумайте, не врут ли вам о России»: иностранные чемпионы восхитились Москвой

Посол World Skate заявил, что Москва превзошла ожидания иностранных спортсменов
Grand Skate Tour

Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин рассказал в интервью «Газете.Ru», что иностранных спортсменов больше всего впечатлило метро Москвы, когда они приехали на крупный международный турнир Grand Skate Tour в столицу России.

«Ребята сделали множество постов про красоту московского метро. Мы устроили для них катание на станции «Воробьевы горы» — в нерабочее время для метро. Захватили эту станцию ночью и устроили настоящий уличный скейтбординг. Все это было поддержано Департаментом транспорта Москвы, за что им большое спасибо.

И иностранцы сказали: «Мы ехали сюда, ожидая увидеть совершенно другое. А теперь посмотрите на метро в своих городах и подумайте, не врут ли вам все в ваших газетах, журналах и ТВ о России, раз у них даже метро такое — одно из самых чистых, быстрых, современных и при этом красивых, наполненных историей», — рассказал Вдовин.

Grand Skate Tour стал самым масштабным международным турниром по олимпийскому виду спорта, проведенным в России в 2025 году. В нем приняли участие спортсмены из 64 стран, включая США и европейские государства.

Ранее американский чемпион поразился метро Москвы: «Совсем не как в Европе или США».

