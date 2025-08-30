«Чемпионка Германии сказала: «Хочу жить только в Москве!» Интервью посла World Skate Ильи Вдовина

«Мы пробили большую брешь в стене спортивной изоляции»
— Вы отмечали, что этот Grand Skate Tour — самый масштабный со времен основания. Больше дней, больше соревнований, больше участников?
— Этот GST не только самый масштабный со времен своего основания. Это самое масштабное международное спортивное событие, которое было проведено в этом году в стране. Поэтому нам действительно есть чем гордиться.
Конечно же, это было очень сложно. Наш маленький партизанский отряд Федерации скейтбординга России творил чудеса, чтобы это все состоялось. В этом году к нам приехали участники из 64 стран.
Представляете: в августе, когда во всем мире миллиард событий по скейтбордингу, кто-то взял и купил билеты в Москву, которые далеко не самые дешевые и не самые удобные. И это важное признание для нас.
— Насколько именитые спортсмены согласились приехать на соревнования в Россию?
— Это были не просто ребята с досками, а ребята со своими именами на досках: у профессиональных скейтбордистов всегда есть своя модель доски, на которой написано их имя.
Финалисты Олимпиад, призеры чемпионата мира… Например, молодая франко-американская звезда скейтбординга Джулиан Аглиарди, который в итоге выиграл Grand Skate Tour. За последний год он здорово потрепал нервы и поотбирал призовые у самых серьезных конкурентов.
Также прилетел член сборной Великобритании Алекс Де Кунья — один из сильнейших европейских скейтбордистов прямо сейчас. Лучший скейтбордист Восточной Европы — Мартин Атанасов из Болгарии. Член сборной Австрии Алиса Фессль.
Приехали ребята из Японии, Кореи и Австралии. Австралийцы, между прочим, — одни из самых популярных скейтеров на Youtube. Все они радостно постили из Москвы обо всем, что здесь происходило.
В течение 10 дней шел перманентный стрим с сотен телефонов иностранцев о том, что «вау, как же хорошо в Москве!»
Поэтому сложно переоценить все, что мы делаем для того, чтобы показать за рубежом, что мы живем в отличной стране и что Москва — один из самых красивых городов Земли. Благодаря этому мы пробили большую брешь в стене спортивной изоляции.
— В Москву приехал с лекцией американский скейтбордист Дэнни Уэй — обладатель множества мировых рекордов за самые рискованные и дорогие трюки: прыжок через Великую Китайскую стену, приземление с вертолета в рампу, самый длинный прыжок на скейтборде…
— Конечно, Дэнни Уэй в России — это вообще была сенсация. Если смотреть на все имена в истории скейтбординга, то он точно находится в первой тройке самых известных, самых почитаемых и самых заслуженных скейтбордистов мира.
Он прилетел, потому что видит потенциал в России — и видит потенциал в нашем Grand Skate Tour. Кроме того, Дэнни хочет работать на ниве строительства скейт-парков в России — он планирует участвовать в проектировании.
— Американский скейтбордист будет участвовать в развитии спортивных проектов в Москве?
— Да, мы уже провели соответствующие переговоры с представителями администрации города и устроили Дэнни две встречи с компаниями, которые строят скейт-парки. Желание Дэнни работать с нами подчеркивает, что такие легендарные люди видят в развитии Москвы и России серьезный потенциал.
— Есть вероятность, что Дэнни будет также помогать в подготовке российских спортсменов?
— Да. Но сначала речь идет об инфраструктуре — создать некий скейт-парк имени Дэнни Уэя. В идеале — круглогодичный, чтобы это была действительно топовая база для подготовки спортсменов. Появление такого объекта в России позволило бы привлечь сюда в том числе сборные других стран на учебно-тренировочные сборы.
— Для проведения Grand Skate Tour была построена с нуля большая площадка на Ходынском поле.
— Да, плюс мы соорудили спуск с холма в парке Ходынское поле рядом с основным скейт-парком, где постоянно добавлялись дополнительные перила: сначала они были 10 метров, затем 15 — и в итоги дошли до 50 метров. Все спортсмены гурьбой катились по этим перилам вниз — их очень впечатлило.
Особенно всем запомнился наш пара-скейтбордист Макс Абрамов: у парня нет ног, но тем не менее он одолел эти 50-метровые перила, показав фантастический баланс.
Надеемся, что нам теперь утвердят ежегодное проведение Grand Skate Tour на Ходынском поле. В целом мы уже много лет получаем поддержку департамента культуры Москвы, а в этом году нам даже дали статус «Проект мэра». Рады, что оправдали доверие города и лично Сергея Собянина.
«Иностранцы сказали: «Мы ехали сюда, ожидая увидеть совершенно другое»
— Скейтбординг — единственный олимпийский вид спорта, который устраивает на территории России крупное международное соревнование, куда приезжают спортсмены не только из стран СНГ, но и из Европы и США. Насколько сложно сейчас приглашать иностранцев?
— Мы ни разу не видели жесткой отрицательной реакции кого-то из приглашенных. Большинство людей слышали о нашем мероприятии или уже сами на нем побывали. Имидж Федерации скейтбординга России за рубежом очень хорош.
Международная федерация скейтбординга (World Skate) не просто следит за нами — она сопереживает нам, желает нам успеха и скорейшего возвращения в олимпийскую семью под своим флагом и гимном.
Буквально вчера у меня был созвон с президентом World Skate — Сабатино Араку, который дал восторженную оценку нашему мероприятию. Он сказал: «Молодцы! Вы готовы к тому, чтобы вернуться на международную арену. Надеюсь, что скоро и мы будем к этому готовы». Поэтому потихонечку этот лед в отношениях мы растапливаем.
— World Skate прекрасно относится к России. А что насчет национальных федераций различных стран?
— Порой мы сталкиваемся с тем, что европейские страны или же крупные западные спонсоры скейтбордистов активно не рекомендуют своим спортсменам ехать в Россию. Тем не менее все равно приехало много спортсменов из Европы и США. Многие говорили, что изменили свое мнение о России к лучшему после того, как сами побывали здесь.
— Что больше всего поразило иностранцев в Москве?
— Ребята сделали множество постов про красоту московского метро. Мы устроили для них катание на станции «Воробьевы горы» — в нерабочее время для метро. Захватили эту станцию ночью и устроили настоящий уличный скейтбординг. Все это было поддержано Департаментом транспорта Москвы, за что им большое спасибо.
И иностранцы сказали: «Мы ехали сюда, ожидая увидеть совершенно другое. А теперь посмотрите на метро в своих городах и подумайте, не врут ли вам все в ваших газетах, журналах и ТВ о России, раз у них даже метро такое — одно из самых чистых, быстрых, современных и при этом красивых, наполненных историей».
— У вас были планы расширять Grand Skate Tour и проводить его в других странах. Удалось ли продвинуться в этом вопросе?
— Да, сейчас мы активно ведем переговоры с ОАЭ. Я надеюсь, что Эмираты в следующем году примут один этап Grand Skate Tour. Есть еще ряд заинтересованных стран — Колумбия, ЮАР, Сербия, Венгрия.
На наш последний GST приехало несколько официальных делегаций, чтобы посмотреть мероприятие и поговорить с нами о проведении GST у них. Такие делегации были из Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и уже упомянутых Эмиратов. Поэтому Grand Skate Tour точно станет туром и будет проходить не только в России.
— Как проявили себя российские спортсмены на домашнем Grand Skate Tour?
— Девчонки очень порадовали нас: Татьяна Стырова и Мария Ожигова взяли золото и серебро, обыграв в финале достаточно авторитетных и опытных скейтбордисток из ЮАР и Колумбии — Бойпело Ауах и Жасмин Альварес, которые были участницами Олимпиады.
Мальчишки чуть-чуть не дотянули до подиума, хотя в финале было целых три россиянина. Мы надеемся, что и девочки, и мальчики зацепятся за возможность отобраться на Олимпиаду в Лос-Анджелесе — 2028 и показать там максимум. Может быть, мы удивим мир не только тем, что проводим одни из лучших соревнований, но и тем, что можем сами выигрывать такие соревнования.
— Российские спортсмены уже начали участвовать в отборе на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе?
— Да, хотя пока под нейтральным флагом. В этом году у наших спортсменов был выезд в Париж на престижные коммерческие соревнования, чтобы наверстать соревновательный опыт. Они неплохо выступили во Франции, а потом отправились в Рим — уже на официальные соревнования в нейтральном статусе.
Сразу приехать на отбор на Олимпиаду, когда ты парень из московского двора, а там чемпионы мира, — тяжело.
Можно представить, что испытывает ребенок 15 лет, когда он видел этих людей только на экране, а теперь начинает с ними соревноваться. Надеюсь, что адаптация пройдет у ребят успешно, потому что с точки зрения катания и подготовки все хорошо.
К тому же есть еще несколько лет, чтобы прибавить до Олимпиады. Татьяна Стырова, Мария Ожегова, Вера Навалихина, Григорий Чепелев и Савва Востоков — это ребята, на которых мы смотрим с большой надеждой, вкладываемся в них и стараемся, чтобы у них все получилось. Самым юным участникам сборной у нас 10 лет.
— Как дела у американского скейтбордиста Ивона Мартинеза, который попросился выступать за сборную России?
— Все хорошо, он выступает за нас. Хотя у него не получилось прилететь на соревнования в Риме по семейным причинам, но в скором времени Ивон собирается принять участие в турнирах в Вашингтоне и в Японии. Он продолжает представлять Россию, и на сегодняшний день это наш сильнейший спортсмен. Мартинез мог бы отобраться на Олимпийские игры, даже если бы отбор проходил прямо сейчас.
— Раньше со сборной России работал известный тренер из США Уилл Кортес. Продолжают ли иностранные специалисты сотрудничать с нами?
— Да, Уилл и сейчас работает с нами во время зарубежных выездов. Он приезжал на Grand Skate Tour, проводил серию тренировок в крытом скейт-парке
«Айвангард» вместе с участником Олимпиады из ЮАР Далласом Оберхольцером и членом сборной Австрии Алиссой Фессль.
Конечно же, хотелось бы привезти нескольких иностранных тренеров в Россию на постоянную работу. Но эта тема только при новом министре спорта Михаиле Дегтяреве снова стала предметом обсуждения. В какой-то момент соответствующие программы были, по сути, приостановлены. Но понимание с новым министром найдено, поэтому мы будем рассчитывать на то, что наша жизнь будет меняться к лучшему. В частности, этот Grand Skate Tour мы уже проводили при поддержке Олимпийского комитета России. Со своей стороны мы доказали и будем дальше доказывать, что нам стоит помогать и что от этого будет польза всем.
— Талантливый аргентинец, участник Олимпийских игр Маттиас Дель Ольо говорил в интервью «Газете.Ru», что хотел бы выступать за сборную Россию. Появились ли еще кандидаты?
— В начале Grand Skate Tour ко мне подошел отец и тренер чемпионки Германии Лизы Ломакиной (он сам переехал в эту страну в возрасте восьми лет вместе с родителями). Сказал, что Лизе нравится кататься и прогрессировать, но местная федерация роллер-спорта и скейтбординга не занимается развитием последнего, а жизнь в Германии для них все менее комфортна, поэтому они рассматривают переезд в другую страну, но пока не определились… В конце Grand Skate Tour он снова подошел ко мне со словами «Теперь Лиза хочет жить только в России!»
Я также разговаривал с папой Джулиана Аглиарди, который находится, как это ни странно, в довольно сложных отношениях с руководством французской федерации, несмотря на то что Джулиан — это действительно дарование… Мы давно не видели такого, чтобы европеец в 15 лет врывался на подиумы по всему миру.
Но в сборной Франции сейчас нет места для еще одного человека: у них достаточно много титулованных райдеров, к которым приковано все внимание. Поэтому Джулиана отсоединили от сборной Франции. Но его семья абсолютно лояльна к России: он с папой и братом приехал на GST, а раньше они все вместе уже были на Играх будущего. Поэтому посмотрим.
Мне, конечно, было бы очень интересно пройти такой опыт и приобрести новых граждан Российской Федерации, которым здесь по-настоящему нравится и которые принесут России большую пользу.
Джулиан, даже несмотря на наличие у него серьезных западных спонсоров, совершенно спокойно ездит в Россию и прекрасно себя здесь чувствует. Конечно же, все они получают крики и обвинения в соцсетях от оголтелых комментаторов, но я перевел им старую русскую поговорку «Собака лает, а караван идет»…
Возможно, испытав некую несправедливость по отношению к себе в Европе, людям проще понять, как живется нам, привыкшим к этой несправедливости.