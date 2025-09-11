На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Совсем не как в Европе или США»: американский чемпион поразился метро Москвы

Американский скейтбордист Аглиарди назвал метро Москвы невероятным
Федерация скейтбординга России

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал в интервью «Газете.Ru», чем его поразило московское метро.

Аглиарди приехал в столицу России для участия в крупном международном турнире Grand Skate Tour, где занял первое место: набрал 181 балл за свои трюки и обогнал ближайшего преследователя — перуанца Анджело Каро — почти на 10 баллов.

«Метро в Москве просто невероятно! Каждая станция украшена по-своему, все чисто, все безопасно… Совсем не как в Европе или США. И все понимают, что надо платить за проезд и уважать чистоту метро и окружающей среды, поскольку это помогает сохранять все в порядке и по доступной цене», — сказал Аглиарди.

Американский скейтбордист признался, что однажды сильно заблудился в московском метро, но затем установил приложение для построения маршрутов, и проблема была решена.

«С приложением все оказалось очень просто, и мы смогли посетить много разных мест. Мы отлично провели время и наснимали кучу видео о том, какое красивое в Москве метро», — рассказал Аглиарди.

Ранее американский чемпион рассказал, как изменил мнение своих фанатов о России: «Теперь я тоже хочу туда поехать».

Летние виды спорта
