«Мерзавец»: Тарасова призвала отправить Родченкова в сумасшедший дом из-за Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась словами бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова про серебряную медаль фигуристки Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018. Ее слова приводит Sport24.

Родченков признался, что был рад поражению Медведевой от соотечественницы Алины Загитовой, и заявил, что фигуристке «не надо было таскаться в Лозанну с этими лгунами».

«Это оскорбительные вещи для всех, в том числе для нашего руководства, которое мы знаем и уважаем много лет, к которому прислушиваемся. <..> Еще раз скажу, что его надо отправить в сумасшедший дом. Родченкову надо к психиатру! И мерзавец он заодно! И вообще-то его не знаю и знать не хочу», — заявила Тарасова.

В декабре 2017 года на тот момент президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и Медведева приняли участие в заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Швейцарии. По ходу исполкома решался вопрос о допуске российских атлетов на зимние Олимпийские игры — 2018.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее Медведева сделала заявление о возобновлении карьеры.