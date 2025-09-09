На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигуристка Медведева сделала заявление о возобновлении карьеры

Фигуристка Медведева заявила, что не собирается возобновлять спортивную карьеру
true
true
true
close
David J. Phillip/AP

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что не намерена возобновлять спортивную карьеру, поскольку больше не может бороться за победу на Олимпийских играх. Такое признание она сделала в шоу «Каток».

«Зачем возвращается Медведева? Олимпиаду выигрывать! Я не собираюсь больше выигрывать Олимпиаду, я этого просто не смогу сделать. Во-первых, мне оно не надо, во-вторых, это чисто физически и теоретически невозможно, это никому абсолютно не нужно», — заявила она.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Летом спортсменка рассказала об отношениях с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее Медведева получила травму во время игры в футбол.

