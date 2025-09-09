«Поделом этой Женечке»: Родченков порадовался поражению Медведевой на ОИ-2018

Родченков признался, что был рад поражению Медведевой от Загитовой на ОИ-2018

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что был рад поражению российской фигуристки Евгении Медведевой от соотечественницы Алины Загитовой на Олимпиаде-2018. Выдержки из текста приводит Sport24.

«Алина Загитова выиграла золото, победив Евгению Медведеву, — поделом этой Женечке, Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну с этими лгунами, Смирновым и Жуковым, бить там на жалость и кривляться вместе с ними», — в числе прочего написал Родченков.

В декабре 2017 года на тот момент президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и Медведева приняли участие в заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Швейцарии. По ходу исполкома решался вопрос о допуске российских атлетов на зимние Олимпийские игры — 2018.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

