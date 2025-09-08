На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» не заметил лидера чемпионата Белоруссии

«Спартак» разгромил «МЛ-Витебск»
Telegram-канал ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» провел товарищеский матч с лидером чемпионата Белоруссии, командой «МЛ-Витебск». Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу красно-белых.

Дубль в составе 10-кратных чемпионов России оформил аргентинский полузащитник Пабло Солари. По мячу забили Роман Зобнин и Антон Заболотный. Кроме того, голом отметился 18-летний защитник молодежной команды «Спартака» Александр Добродицкий. Он мог забить и больше, однако не реализовал пенальти.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые после семи туров набрали 11 очков. Команда идет на шестой строчке в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре москвичи сыграют в гостях со столичным «Динамо», игра состоится в субботу, 13 сентября.

Не исключено, что в составе бело-голубых в дерби сыграет Константин Тюкавин, прошедший длительный период восстановления после разрыва передней крестообразной связки. Накануне он появился на поле в товарищеском матче между основной и молодежкой «Динамо» и отыграл 60 минут.

Ранее ушедший из «Спартака» защитник предсказал судьбу команды в текущем сезоне.

Футбол. Чемпионат России
