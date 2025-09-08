Ушедший из «Спартака» защитник предсказал его судьбу в текущем сезоне

Защитник Никита Чернов, арендованный самарскими «Крыльями Советов» у московского «Спартака», в комментарии для Legalbet высказался о перспективах красно-белых в текущем сезоне.

«Старт сезона у «Спартака» и правда был неудачный, но сейчас команда потихоньку начинает набирать очки. Была очень уверенная игра с «Зенитом», после которой идут одни победы. После перерыва на сборные, конечно, будет тяжело вливаться в прежний ритм. Но думаю, ничего страшного, свои очки «Спартак» еще наберет и будет бороться за самые высокие места», — считает футболист.

В данный момент красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков в семи турах. При этом подопечные Деяна Станковича одержали три победы подряд, обыграв «Рубин» (2:0) и «Сочи» (2:1) в чемпионате страны, а также расправившись с «Пари НН» (4:0) в матче национального кубка.

29-летний Чернов провел в составе «Спартака» после перехода из «Крыльев Советов» 53 матча в РПЛ за три с половиной года. Сейчас на его счету одна встреча в нынешнем чемпионате за арендовавших его самарцев.

