Лидер «Динамо» может сыграть со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, который в минувшее воскресенье впервые за полгода вышел на футбольное поле, может сыграть в матче 8-го тура чемпионата России против «Спартака». Об этом сообщает «РБ Спорт»

По информации источника, форвард, который вчера появился в товарищеском матче «Динамо» с молодежной командой бело-голубых, провел на поле 60 минут. С большой долей вероятности футболист будет включен в заявку на предстоящий матч.

Тюкавин почти полностью пропустил весеннюю часть сезона-2024/25: на 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

