Соболенко победила американку Анисимову в финале US Open

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Амандой Анисимовой, которая является девятым номером мирового рейтинга, в финале US Open — 2025.

Матч продлился полтора часа и завершился в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Соболенко. «Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Белорусская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из шести, исполнила один эйс и допустила две двойных ошибки. Аманда Анисимова реализовала четыре брейк-пойнта из семи, допустила семь двойных ошибок и исполнила четыре подачи навылет.

Благодаря этой победе Соболенко завоевала свой четвертый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее она уже выигрывала US Open (в 2024 году, когда победила в финале американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5), а также дважды побеждала на Australian Open (в 2023 и 2024 году).

Всего Соболенко выиграла 21 турнир в профессиональной карьере.

На церемонии награждении белорусская теннисистка призналась, что у нее не хватает слов, чтобы описать свою первую победу на турнире «Большого шлема» в 2025 году. Ей вручили чек на $5 млн.

«Это сумасшествие. У меня нет слов. Мне очень нравится выступать здесь, на US Open. За эти годы мы выстроили отношения с вами, ребята, и вы поддерживаете меня. Поначалу, когда мне приходилось играть против американок, я думала: «О нет, я не хочу!». Но потом вы поддерживали меня все больше и больше. Надеюсь, что в следующем году вы все будете болеть за меня», — со смехом сказала Соболенко.

Также первая ракетка мира поддержала Аманду Анисимову.

«Я знаю, что ты однажды победишь на турнире «Большого шлема»: ты играешь очень здорово. Я понимаю, как больно проигрывать в финалах. Но, поверь мне, ты будешь еще больше наслаждаться победами после всех этих трудностей», — сказала белорусская теннисистка.

Анисимова, в свою очередь, похвалила Соболенко за невероятный теннис.

«Поздравляю Арину и ее команду. Вы, ребята, делаете невероятную работу. Проиграть в двух финалах подряд — это тяжело, но попасть в эти финалы было здорово, — сказала Анисимова, вспомнив о том, что также проиграла в финале Уимблдона-2025. — Спасибо всем, кто приходил и поддерживал меня на домашнем турнире «Большого шлема» в течение этих двух недель».

