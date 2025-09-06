Роналду дважды за день обновил мировой рекорд

Роналду дважды за день обновил собственный мировой рекорд по голам за сборную

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду обновил собственный мировой рекорд по голам за национальную сборную.

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Армении, 40-летний форвард оформил дубль, забив 139-й и 140-й гол за свою национальную команду. Эти мячи позволили увеличить отрыв от аргентинца Лионеля Месси, идущего вторым по голам за сборные, с активом в 114 голов.

Встреча между Португалией и Арменией прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

