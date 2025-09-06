Соболенко сражается с американкой за титул US Open. LIVE

Больше у Аманды! Она так здорово приняла подачу Соболенко, что та отбила в сетку. Третий брейк-поинт!
Больше у Анисимовой! Американка мощно атаковала в угол корта, а затем вышла к сетке и смэшем вколотила мяч в недосягаемую часть корта. Второй брейк-поинт у Аманды!
30:30! Еще одно блестящее попадание Анисимовой с бэкхенда по боковой линии — без шансов для Соболенко.
По личным встречам Анисимова превосходит Соболенко: американская теннисистка одержала шесть побед, а белоруска — три.
В этом году Анисимова победила Соболенко в полуфинале Уимблдона (6:4, 4:6, 6:4), однако проиграла ей в четвертом круге «Ролан Гаррос» (5:7, 3:6).
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Арина Соболенко сразится за свой четвертый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее она уже выигрывала Australian Open (дважды — в 2023 и 2024 году), а также один раз побеждала на US Open (в 2024-м).
Ее соперница Аманда Анисимова пока не побеждала на турнирах «Большого шлема», но в этом году уже во второй раз вышла в финал: ранее она сыграла в финале Уимблдона, где проиграла Иге Швентек (0-6, 0-6).