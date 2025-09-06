На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Соболенко сражается с американкой за титул US Open. LIVE

Теннис. US Open. Финал. Женщины. Арина Соболенко — Аманда Анисимова. ОНЛАЙН
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко играет с девятым номером мирового рейтинга — американкой Амандой Анисимовой — в финале US Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
23:26

Больше у Аманды! Она так здорово приняла подачу Соболенко, что та отбила в сетку. Третий брейк-поинт!

23:26

Снова ровно! Прекрасная подача спасла Соболенко.

23:25

Больше у Анисимовой! Американка мощно атаковала в угол корта, а затем вышла к сетке и смэшем вколотила мяч в недосягаемую часть корта. Второй брейк-поинт у Аманды!

23:24

40:40! Арина исполнила блестящую подачу, и американская теннисистка не справилась — аут.

23:24

30:40! Двойная ошибка у Соболенко. Брейк-поинт у Анисимовой!

23:23

30:30! Еще одно блестящее попадание Анисимовой с бэкхенда по боковой линии — без шансов для Соболенко.

23:22

30:15! А вот теперь Анисимова великолепно попала по боковой линии с бэкхенда!

23:22

30:0! Анисимова приняла в аут мощную подачу Соболенко.

23:21

15:0! Соболенко здорово попала по боковой линии, Анисимова не дотянулась.

23:20

Матч начался! Соболенко на подаче.

23:10

Анисимова и Соболенко вышли на корт! Началась разминка.

22:55

По личным встречам Анисимова превосходит Соболенко: американская теннисистка одержала шесть побед, а белоруска — три.

В этом году Анисимова победила Соболенко в полуфинале Уимблдона (6:4, 4:6, 6:4), однако проиграла ей в четвертом круге «Ролан Гаррос» (5:7, 3:6).

22:50

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Арина Соболенко сразится за свой четвертый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее она уже выигрывала Australian Open (дважды — в 2023 и 2024 году), а также один раз побеждала на US Open (в 2024-м).

Ее соперница Аманда Анисимова пока не побеждала на турнирах «Большого шлема», но в этом году уже во второй раз вышла в финал: ранее она сыграла в финале Уимблдона, где проиграла Иге Швентек (0-6, 0-6).

