Соболенко сражается с американкой за титул US Open. LIVE

22:50

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Арина Соболенко сразится за свой четвертый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее она уже выигрывала Australian Open (дважды — в 2023 и 2024 году), а также один раз побеждала на US Open (в 2024-м).

Ее соперница Аманда Анисимова пока не побеждала на турнирах «Большого шлема», но в этом году уже во второй раз вышла в финал: ранее она сыграла в финале Уимблдона, где проиграла Иге Швентек (0-6, 0-6).