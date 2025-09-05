На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ выпустит трехрублевую серебряную монету на 150-летие тенниса в России

ЦБ РФ 8 сентября выпустит трехрублевую серебряную монету , посвященную теннису
true
true
true
close
Банк России

Банк России 8 сентября 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, которая посвящена 150-летнему юбилею тенниса в России. Информация об этом появилась на официальном сайте ЦБ.

«Сын императора Александра II, Сергей, 12 июня 1875 года сделал в своем дневнике запись, что он с братьями играл в теннис на лужайке Александровского сада в Царском селе. Это первое свидетельство игры в теннис в России», — указано в сообщении.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Российские теннисисты приняли участие в летней Олимпиаде-2024. Успеха добились Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выиграли серебро в паре.

Ранее Даниила Медведева подвергли критике за выступление на US Open.

