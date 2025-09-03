«Не играл смело»: Медведева подвергли критике за выступление на US Open

Экс-теннисист Янчук заявил об отсутствии смелости у Медведева на US Open

Советский и российский теннисист Виктор Янчук заявил о досаде из-за поражения россиянина Даниила Медведева на старте Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Медведев более высокого класса, чем француз. Но как-то он оказался не вполне готовым, может быть, Бонзи подобрал к Медведеву ключики. Но наш теннисист не показал своего класса, он не играл смело, а француз просто лучше попадал и играл достаточно быстро», — заявил Янчук.

В ночь на 25 августа российский теннисист проиграл в первом круге Открытого чемпионата США французу Бенжамену Бонзи. Медведев, уступивший сопернику два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев по ходу этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также по ходу игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

А после своего поражения теннисист сломал ракетку.

Ранее призер Олимпиады рассказала, может ли Медведев вернуться в топ-10 рейтинга.